Депутат ЗакСа Петербурга Шишлов предстанет перед судом за интервью

Мировой суд Петроградского района рассмотрит 30 апреля административное дело в отношении депутата Александра Шишлова. Он руководит фракцией «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга. Политика обвиняют по статье о злоупотреблении свободой массовой информации.

Также в отношении Шишлова возбудили второе дело. Его рассмотрят 24 апреля. Причина - демонстрация запрещенной символики. Оба дела связаны с интервью с основателем партии Григорием Явлинским, которое опубликовали в соцсетях.

- В интервью упоминались иноагенты, а также люди, причастные к терроризму и экстремизму. Именно это стало поводом для составления протоколов, - объяснили в пресс-службе «Яблока».

Ранее правоохранители уже возвращали документы из-за процессуальных ошибок. Но сейчас дела все же дошли до суда. Шишлову грозит административное наказание по двум статьям.