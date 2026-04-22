Стало известно, какое наследство Пьера Нарцисса делит его семья

После смерти Пьера Нарцисса прошло уже почти четыре года, но борьба за наследства певца только в самом разгаре. По словам музыкального продюсера Сергея Дворцова, семья артиста, наиболее известного по хиту «Шоколадный заяц», продолжает делить его имущество. Дворцов уточняет, что в курсе ситуации, потому что готовит сына певца к сольной карьере. Деталями борьбы за наследство он поделился в интервью Общественной Службе Новостей.

- Не побоюсь этого слова, мы начали именно войну за наследство Пьера Нарцисса. Речь о доме, чайной плантации, другой недвижимости и иных инвестициях, которые мать певца старается отобрать и не дать внучке и бывшей супруге ни гроша. Сейчас этим вопросом занимаются наши юристы. Подробностями тяжб мы обязательно скоро поделимся, - цитируют в издании продюсера.

Дворцов не называет сроки, сколько еще продлится борьба за наследство покойного артиста, но процесс этот будет не быстрым, потому что каждый хочет себе долю.