Надежда Бабкина посоветовала закрыть рот тем, кто хочет похудеть

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают делиться советами по похудению. Высказалась даже 76-летняя Надежда бабкина, переживающая вторую молодость за счет популярности у молодежи. По словам эстрадной певицы, которая дала откровенное интервью Общественной Службе Новостей, всего-то и нужно – «закрыть свой рот», чтобы не толстеть. Бабкина рассказала о своей методике поддержания формы.

- Это система «8 и 16». Ее суть в том, что на протяжении восьми часов ты можешь есть все, что тебе захочется, но потом целых 16 часов тебе нужно закрыть свой рот и не принимать никакой пищи. Однако можно пить: воду, чай, кофе, лишь бы без сладостей, - поделилась Надежда Бабкина.

Как говорит певица, она придерживалась этой системы и «в свое время» похудела на целых 20 килограммов. Но Бабкина призвала не убивать свой организм сомнительными диетами и перед выбором каждой из них обязательно консультироваться с врачом.