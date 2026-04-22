Бандиты снимали на видео пытки своих жертв в Кемеровской области

На Кузбассе банда пытала людей и снимала жертв на видео. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Яшкинский районный суд Кемеровской области огласил вердикт четверым жителям Кузбасса, которые обвинялись в вымогательстве и жестоких пытках. Как сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу суда, банда действовала три месяца с апреля по июнь 2023 года.

- Соучастники объединились в группу, распределили роли и разработали план: жертвам предъявляли ложные обвинения в причастности к торговле наркотиками, избивали и снимали на видео, - сообщили в суде.

Так в апреле 2023 года банда похитила мужчину. Его долго били, а потом заставили оговорить себя на видео, признаться, что он совершил ряд преступлений. За свободу с него получили 35 тысяч рублей. Позднее по этой схеме банда ограбила еще двоих человек на 94 тысячи рублей.

Организатору банды суд назначил 15 лет колонии, остальным – от 5 до 9 лет заключения.