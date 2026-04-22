Смольный отказался отправлять проект застройки у башни «Лахта Центр» в ЮНЕСКО

Горожане также говорили, что строить новые небоскребы в Петербурге экономически невыгодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершились общественные обсуждения проекта планировки территории рядом с башнями «Лахта». Многие жители просили отправить документ на согласование в ЮНЕСКО и не утверждать его до получения ответа. Однако Комитет по градостроительству и архитектуре отказался это делать.

- Порядок утверждения таких документов не предусматривает обращений в ЮНЕСКО. Разработка буферных зон вокруг исторического центра не входит в предмет общественных обсуждений, - говорится в пресс-службе КГА.

Горожане также говорили, что строить новые небоскребы в Петербурге экономически невыгодно. В КГА на это ответили, что такой вопрос в рамках данных обсуждений не рассматривается. А на замечание о том, что высотки не вписываются в панораму исторического центра, в комитете заявили: проект находится за пределами исторического поселения и основных видовых раскрытий.

В итоге общественные обсуждения признали состоявшимися и завершили.