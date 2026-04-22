НовостиОбщество22 апреля 2026 10:06

Петербург установит свои штрафы за срыв целевого обучения врачей

Наказание будет предусмотрено не только для будущих врачей, но и для заказчиков
Регина МАРИНЕЦ
Студент учится за счет бюджета, но после выпуска обязан отработать несколько лет в больнице.

Депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект, по которому правительство Петербурга получило право самостоятельно устанавливать размер штрафов и компенсаций за нарушение договоров о целевом обучении на медицинских и фармацевтических специальностях. Речь идет не только о будущих врачах, но и о заказчиках обучения.

Студент учится бесплатно за счет бюджета, но после выпуска обязан отработать несколько лет в больнице, куда его направят. К молодому специалисту приставляют наставника - опытного врача, который помогает освоиться на месте. Такое наставничество для новичков ввели с 1 марта 2026 года.

- Если заказчик не трудоустроил выпускника, как требовал договор, или не обеспечил его наставником, ему грозит штраф. Теперь именно городские власти будут определять порядок выплат и их размер. Деньги пойдут в бюджет Петербурга, - пояснили депутаты.

Напомним, в прошлом году федеральный кабмин поддержал идею сделать целевыми все бюджетные места для студентов-медиков и фармацевтов. Это должно помочь решить проблему с нехваткой кадров в больницах. У нововведения есть как сторонники, так и противники.