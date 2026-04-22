5 тонн рыболовных сетей, найденные в Ленобласти, отправят на нужды СВО

5 тонн сетей нашли в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП".

Благотворительный фонд «Суворов» просит помощи волонтеров для разбора «подарка», который получили активисты. Это 5 тонн рыболовных сетей советского периода, найденные в промышленном здании в поселке Прибылово, что под Выборгом. Сети ранее принадлежали рыболовной артели и несколько десятилетий пролежали забытые в промзоне. Когда их обнаружили, то решили передать на нужды СВО.

- Инициатором выступила член попечительского совета фонда, вдова Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова - Татьяна Павловна. Под ее руководством действует мастерская по плетению маскировочных сетей, которая активно обеспечивает бойцов необходимыми средствами защиты, - сообщили в фонде «Суворов». - Полученный «улов» уже распределен по направлениям использования: мелкие сети будут переработаны в маскировочные покрытия, этого материала хватит не менее чем на полтора года работы мастерской. Крупные сети направят непосредственно в зону боевых действий, где они используются в качестве антидроновой защиты.

Активистам нужна помощь волонтеров для того, чтобы рассортировать сети. Акция пройдет 25 апреля. Необходима предварительная регистрация на странице фонда. Для участников будет организован транспорт.

Время сбора: 10:00

Место сбора: Петербург, ул. Матросова, 20

Место проведения субботника: д. Новинки, Приозерский район ЛО.