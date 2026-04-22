Бывший доходный дом купца Сальникова на Лиговском признали памятником

Фото: КГИОП

Пятиэтажное здание на Лиговском проспекте получило статус регионального памятника. Речь идет о бывшем доходном доме купца Петра Сальникова, сообщила пресс-служба КГИОП.

- Здание построили в 1904 году по проекту техника-строителя Демьяна Фомичева. Дом выполнен в стиле модерн, также в нем есть надворные флигели по обеим сторонам двора, - пояснили в Комитете.

Фасады здания богато украшены. Там можно увидеть львиные маски, орнаменты, филенки с растениями и маскаронами, а также медальоны с вензелем владельца. Над главным входом помещен барельеф с египетскими мотивами. С третьего по пятый этажи фасад облицован керамическим кирпичом.

В начале прошлого века в этом доме жил известный журналист, публицист и издатель Иван Баталин. Он был потомственным почетным гражданином. Также в здании в разное время работали аптекарский магазин, слесарно-механическая и экипажно-кузнечная мастерские, чайная, ломовой извоз. Там торговали водопроводными и механическими принадлежностями.