Школу с телестудией и VR-кабинетом построят в Кингисеппе

Школа будет рассчитана на 1125 мест. Фото: администрация Ленобласти

На территории седьмого микрорайона в Кингисеппе построят школу на 1125 мест. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор, пишет Online47. Новое учебное учреждение оборудуют просторным актовым залом, двухуровневой библиотекой, лекционным залом, телестудией, VR-кабинетом, а также спортивным блоком, столовой и классами для дополнительного образования.

- Школа в седьмом микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом. Она задаст высокую планку для всей новой застройки, - привело издание слова вице-губернатора Ленобласти Евгения Барановского.

Кроме того, для будущих школьников в новом образовательном учреждении создадут IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в конце 2027 года.

