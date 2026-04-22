НовостиОбщество22 апреля 2026 10:45

Школу с телестудией и VR-кабинетом построят в Кингисеппе

Ввести новое образовательное учреждение в Ленобласти запланировали в конце 2027 года
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Школа будет рассчитана на 1125 мест. Фото: администрация Ленобласти

На территории седьмого микрорайона в Кингисеппе построят школу на 1125 мест. Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор, пишет Online47. Новое учебное учреждение оборудуют просторным актовым залом, двухуровневой библиотекой, лекционным залом, телестудией, VR-кабинетом, а также спортивным блоком, столовой и классами для дополнительного образования.

- Школа в седьмом микрорайоне должна стать современным и содержательно насыщенным объектом. Она задаст высокую планку для всей новой застройки, - привело издание слова вице-губернатора Ленобласти Евгения Барановского.

Кроме того, для будущих школьников в новом образовательном учреждении создадут IT-класс, клуб робототехники и анимационную студию. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в конце 2027 года.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в школах и детских садах Петербурга и всей России могут создать новую систему питания. Инициатву местных депутатов рассмотрят в Госдуме.

