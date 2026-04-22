Печень трески подешевеет и вернет «советский» вкус

Печень трески скоро станет той самой, какой ее полюбили в Советском Союзе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Популярный в СССР деликатес – печень трески – скоро будет еще вкуснее благодаря законопроекту, который разрешает рыбакам делать консервы прямо в море. Опрошенные URA.RU эксперты сошлись во мнении, что от этого решения выиграют все, а оборудовать цех прямо на корабле не составит труда. По словам главы правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, производство займет на судах всего лишь шесть квадратных метров.

- Туда не надо устанавливать дорогостоящее оборудование, - цитируют эксперта в информагентстве. – Когда документ станет законом, рыбаки-прибрежники наладят производство популярного с советских времен рыбного деликатеса и вернут ему тот самый вкус. Качество будет лучше, потому что в консервах будут уже не замороженные субпродукты, а свежие.

Как считает экс-заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод, консервы из печени трески могут в итоге подешеветь.

- Рост конкуренции будет увеличиваться, а продукт станет доступнее для покупателей в магазинах, если монополисты не установят свои правила на рынке, - говорит Холод.