Ольгу Пискунову назначили зампредседателя Комитета по транспорту Петербурга

Ранее Пискунова работала в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Фото: Комтранс

22 апреля стало известно, что на должность заместителя Комитета по транспорту Петербурга - начальника Управления административной практики назначили Ольгу Пискунову. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Пискунова заняла пост главы Управления административной практики при Комитете по транспорту в 2021 году. А до этого на протяжении 10 лет работала в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, - рассказали в Комтрансе.

В ведомстве добавили, что Пискунова неоднократно проходила повышение квалификации. К работе она приступила сегодня.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о других кадровых решениях, принятых в Смольном. Так, временно исполняющей обязанности главы администрации Московского района назначили Александру Захарову. До этого соответствующий пост покинул Владимир Ушаков, занимающий его 25 лет.

