Эксперты рассказали, как финансовый кризис в ОАЭ коснется России

На Ближнем Востоке готовятся к экономическому шоку. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОАЭ и другие страны Персидского залива готовятся к финансовому кризису, который может затянуться на годы и привести к отказу от доллара, не исключают эксперты, опрошенные URA.RU. Причина – в продолжении конфликта Америки с Ираном. По словам кандидата экономических наук и доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Артема Пылина, саудовцы уже начали тестировать возможность расчетов за нефть в юанях. Но как все это скажется на России?

- Вряд ли этот кризис напрямую коснется нашей страны, но есть нюансы, - цитируют экономиста в информационном агентстве. – К концу 2025 года, как отчитывались в ФНС, российские компании инвестировали в активы на территории ОАЭ более 1 триллиона рублей. Соответственно, теперь им необходимо подумать, а делать ли с ними что-то дальше. Вдобавок в Эмиратах работают российские компании, прибыль которых в текущих условиях неизбежно просядет.

Эксперт по Ирану и странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов, преподающий на экономическом факультете РУДН, убежден, что в краткосрочном плане Россия выиграет от подорожания нефти на фоне кризиса у «персов». Но если смотреть дальше – не все так однозначно.

- Если кризис на Ближнем Востоке станет общемировым экономическим шоком и экономика затормозит, тогда спрос на нефть может упасть, а мир вступит в фазу глобальной нестабильности и турбулентности, волатильности цен, спада спрос, - говорит Ибрагимов.