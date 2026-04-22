Петербург потерял 20 млрд рублей из-за неэффективного использования госимущества

Ущерб от неэффективного использования государственного имущества в Петербурге в 2025 году достиг почти 20 млрд рублей. Об этом заявил председатель Контрольно-счетной палаты города Константин Желудков на заседании Законодательного собрания 22 апреля.

Депутат Павел Крупник спросил у него, существует ли проблема неэффективного использования госимущества. Речь шла о недостроях, неотремонтированных объектах, нецелевом использовании помещений и незаконной сдаче в аренду.

- Это серьезный вопрос, это наша боль, это наша тревога и нетерпимость. Ущерб и нарушения в направлении неэффективного использования имущества - как недвижимого, так и движимого - составил почти 20 млрд рублей, - передает слова Желудкова Piter.TV.

К примеру, в Колпино строительство хирургического комплекса затянулось на семь лет, а его цена все это время росла. При возведении школы в Металлострое сумма прямых затрат на капитальные вложения увеличилась на 500 млн рублей.

В этом году палата также проверила, как формируется реестр городской собственности. Выяснилось, что за полтора года специализированный жилищный фонд пополнился 809 помещениями. Но почти половина из них пустовала, потому что были непригодны для заселения.