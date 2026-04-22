В Петербурге пожаловались на голубей, которые портят памятники

Фото с помывки скульптур в Александровском саду. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одними из главных «вандалов» Петербурга оказались голуби – именно от них зачастую страдают памятники. Об этом заявил заведующий службой по уходу за памятниками Павел Голубков на пресс-конференции ТАСС.

По словам Голубкова, голуби буквально караулят монументы. Как только их помоют, птицы тут же садятся на свои любимые места: головы и руки великих деятелей. И все из-за того, что их регулярно подкармливают.

- Мы моем, а они сидят на соседних крышах и следят за нами. Мы еще не уехали, а они уже снова садятся и ждут, пока их покормят, - жалуется он.

Иногда доходит до абсурда. Памятники покрываются следами так сильно, что их приходится мыть по несколько раз за сезон. А это выбивает специалистов из графика и требует внушительных денежных затрат. Голубков добавил, что удалять такие загрязнения очень трудно. Их нужно размачивать и счищать в несколько этапов.

Специалисты просят горожан не кормить птиц у памятников. Они называют это одной из форм вандализма, потому что птицы постепенно разрушают монументы. Всем любителям природы посоветовали переместиться на лужайки, например.