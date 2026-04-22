58 выдающихся петербуржцев наградили в Смольном за заслуги перед Петербургом

В Петербурге состоялось торжественное награждение 58 выдающихся петербуржцев. Среди награжденных - ветераны, сотрудники оборонных предприятий, вузов, научно-производственных объединений, исследовательских центров, медицинских учреждений, культурных и общественных организаций. Госнаграды вручал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- В числе награжденных - две женщины-ветерана, Герои Социалистического Труда. Писатель и автор книг о блокаде Татьяна Захарова была награждена орденом Почета за свою многолетнюю работу на производстве, а учитель химии Людмила Смирнова получила орден Дружбы за преданность делу и вклад в образование, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Высокие награды также получили руководители и сотрудники различных организаций, включая Крыловский государственный научный центр, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, Научно-производственное объединение специальных материалов, Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, Санкт-Петербургский государственный университет, Академический театр Комедии имени Н. П. Акимова, Мариинский театр и другие.