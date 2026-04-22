Экономист Балынин: Отпуск в мае уступает по выгоде летним месяцам

Эксперты рассказали, в какой месяц выгодно брать на работе отпуск. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В мае из-за большого количества праздничных дней россияне традиционно задумываются, выгодно ли брать отпуск именно в этот период. Ситуацию прокомментировал кандидат экономических наук Игорь Балынин, сообщает издание «ФедералПресс».

По словам эксперта, ключевым фактором остается количество рабочих дней в месяце. В 2026 году их общее число не изменится и составит 247, однако распределение по месяцам влияет на итоговые выплаты.

- Суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, - 247 рабочих дней. Мы видим, что первые четыре месяца число рабочих дней увеличивалось ежемесячно, а в мае будет сокращение - до 19, - пояснил Балынин.

Он привел пример: при зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на 14 дней в мае сотрудник суммарно получит около 89,3 тысячи рублей с учетом отпускных и зарплаты. При аналогичном отпуске в апреле или июле итоговая сумма будет выше - до 96–98 тысяч рублей, так как в этих месяцах больше рабочих дней.

Таким образом, май нельзя назвать самым выгодным периодом для отпуска: он уступает по финансовым показателям весенним и летним месяцам, но при этом оказывается выгоднее января и сопоставим с февралем.

- Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, - добавил эксперт, напомнив о правилах начисления выплат.