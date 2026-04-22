ФСБ просила КСП провести в Петербурге десять проверок в 2025 году

КСП Петербурга по инициативе ФСБ провела в 2025 году десять проверок. Фото: ЗакС Петербурга

Контрольно-счетная палата Петербурга подвела итоги своей работы в 2025 году. В частности, глава КСП Константин Желудков озвучил на выступлении в Заксобрании, что некоторые проверки объектов были инициированы силовиками: десять по просьбе ФСБ, еще семь по наводке МВД России. Кроме того, два контрольно-проверочных мероприятия просила Счетная палата РФ. Подробности выступления Желудкова рассказала Moika78.ru.

- В 2025 году аудиторы КСП организовали 54 контрольных и 233 экспертно-аналитических проверочных мероприятия. Как правило, в большинстве случаев это были проверки работы государственных учреждений. Только малая часть мероприятий была направлена на внутригородские муниципальные образование. В основном аудиторы смотрели за соцсферой и госуправлением, - сообщает издание.

Добавим, что в среднем на одного инспектора КСП приходилось по пять объектов контроля. Показатели 2024 года превысили почти в два раза.