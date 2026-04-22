Первый матч "Локомотив" - "Авангард" состоится 24 апреля. Фото: yarnews.net

В Ярославле прошла открытая тренировка «Локомотива» перед матчем с «Авангардом». 24 апреля состоится первый матч полуфинальной серии между хоккейными командами. В этот раз на тренировке «Локомотив» отрабатывал разные элементы игры, серьезное внимание уделив большинству и меньшинству. Закончилась тренировка двусторонним матчем. Комментарий yarnews.net дал главный тренер команды.

- «Авангард» очень быстрая команда, очень опытная, очень похожа на нас. Сложно анализировать эту серию, потому что команды похожи, и нужно отдать должное «Авангарду», что они, по сути, перестроились за короткий промежуток времени, за лето много изменений, но они стали очень сильными, очень конкурентными, - отметил Боб Хартли. Форварды «Локомотива» также отметили, что омичи - самый сильный соперник в плей-офф.

К слову, в 2025 году «Локомотив» одержал победу над «Авангардом» во втором овертайме седьмого матча. Сейчас «Локомотив» планирует использовать силовые приемы, чтобы заставить соперника играть в обороне, учитывая опыт прошлого противостояния.