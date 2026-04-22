Съезд полностью перекроют на неделю.

Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют до 28 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонтные работы запланированы на период с 24 по 28 апреля 2026 года. В это время движение по съезду №7 с Пулковского шоссе на внешнюю сторону КАД (в сторону Петербурга) будет полностью закрыто на 68-м километре федеральной трассы А-118.

- Съезд перекрывают из-за необходимости устранения дефектов дорожного покрытия, - пояснили в пресс-службе учреждения.

Ремонтные работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Однако их сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Водителям, планирующим поездки в этом районе, рекомендуется учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

