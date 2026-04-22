КСП вернула в бюджет Петербурга более 6 миллиардов рублей

Контрольно-счетная палата вернула в бюджет Петербурга более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Бельский назвал отчет КСП города перед депутатами одним из ключевых событий дня, а также отметил значимость этого инструмента депутатского контроля.

- В отчете были представлены данные о том, в каких областях трудятся специалисты Контрольно-счетной палаты и где были выявлены наиболее серьезные нарушения, - рассказал Бельский. Председатель Заксобрания уточнил, что эти данные важны для работы депутатов на местах.

Главным критерием отчетного периода стало возвращение средств в бюджет. Александр Бельский сообщил, что было возвращено более 6 миллиардов рублей в различных сферах. Это касается как завышения цен, так и некачественного выполнения работ.

- Мы видим, что работа Контрольно-счетной палаты эффективна, - подытожил спикер ЗакСа.