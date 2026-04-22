Асфальт обновили на Капсюльном мосту через Охту

В Красногвардейском районе Петербурга завершили ремонтные работы на Капсюльном мосту через реку Охту. Как сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», на мосту обновили асфальтобетонное покрытие в рамках планового обслуживания искусственных дорожных сооружений.

- Специалисты полностью заменили асфальт на площади 250 квадратных метров, используя более 30 тонн современной асфальтобетонной смеси. Ремонтные работы проводились весной 2026 года и включали демонтаж старого покрытия и укладку нового двухслойного асфальта, - отметили в пресс-службе ведомства.

Капсюльный мост, построенный в 1994 году, пересекает Охтинское водохранилище между железной дорогой и Капсюльным шоссе. Его длина составляет 99,60 метров, что делает его одним из самых протяженных пешеходных мостов в Петербурге. Название моста связано с историей капсюльных мастерских пороховых заводов.