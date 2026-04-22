Невский проспект украсили в Петербурге ко Дню Победы

В Петербурге началась подготовка к празднованию Дня Победы. На улицах города уже начали появляться первые праздничные украшения. Первые украшения заметили на Невском проспекте. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Традиционно к празднику украшают композиции из георгиевских лент, орденов, российских флагов и знамен Победы. Эти элементы часто дополняют аксельбантами и наконечниками, что придает им торжественный и величественный вид.

- Одним из первых мест, где установили праздничное украшение, стал выход из метро «Василеостровская». Там появилась стела с орденом Отечественной войны. Это символизирует уважение и благодарность потомков героям, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, - отметило агентство.

На основных магистралях, площадях, набережных и мостах, а также в местах торжественно-траурных мероприятий установят триколорные композиции в виде салютов на фонарных столбах. Кроме того, появятся объемные красные звезды на тротуарах и композиции в виде штандартов времён Великой Отечественной войны.