НовостиОбщество22 апреля 2026 19:18

Пляж Колонистского пруда в Пушкине облагородят за 111 млн рублей

Благоустройство пляжа планируют завершить к 30 июня
Маргарита СУРИНА
В Пушкине благоустроят пляж до 30 июня.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

На благоустройство территории пляжа Колонистского пруда в Пушкине планируется потратить более 111 миллионов рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок. Закупку опубликовали 22 апреля. Поставщика планируют выбрать 14 мая. Источником финансирования является бюджет Петербурга на 2026 год.

- Средства будут направлены по целевой статье 1050088270 «Расходы на реализацию мероприятий проекта „Комфортная городская среда“», код вида расходов 244, КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», - сказано на сайте госзакупок.

Завершить работы на объекте необходимо не позднее 30 июня. Работы проводятся в рамках программы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Парк», который является частью комплекса «Отдельный парк».

На строительно-монтажные работы будет выделено 35 миллионов рублей, а на закупку оборудования - почти 55 миллионов рублей.