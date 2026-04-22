Мужчину госпитализировали после пожара в хозпостройке в Стрельне

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали.

Пожар произошел в хозпостройке на Ново-Нарвском шоссе в Стрельне. Инцидент произошел вечером 22 апреля в Петродворцовом районе. От огня пострадал мужчина, его экстренно госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пламя охватило все строение. В соседнем садовом доме также загорелась обстановка на площади 5 квадратных метров.

- Для ликвидации открытого горения потребовалось время - пожар удалось полностью потушить только спустя полтора часа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для тушения пожара привлекалось три единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. Что послужило причиной возгорания – неизвестно.

