Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 апреля 2026 20:15

Наказание за незаконные перепланировки квартир ужесточат в Петербурге

По словам Бельского, в Петербурге невозможно купить квартиру за 3-4 миллиона рублей
Маргарита СУРИНА
Проблема незаконных перепланировок в Петербурге существует уже длительное время.

Проблема незаконных перепланировок в Петербурге существует уже длительное время.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Наказание за незаконные перепланировки квартир ужесточат в Петербурге. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам Бельского, проблема незаконных перепланировок в апартаментах существует уже длительное время. Он отметил, что владельцы часто превращают расселенные коммунальные квартиры в апартаменты, делая перепланировки, которые создают дополнительную нагрузку на соседей.

- Не рекомендуется покупать такое жилье по низкой цене. Владельцы апартаментов зачастую приобретают их в долевую собственность, не зная, с какими проблемами им придется столкнуться в будущем, - отметил Бельский.

Председатель также ЗакСа сообщил, что для решения проблемы планируется введение значительных штрафов. Основные нарушения, по его словам, происходят в Центральном районе города.

Бельский также подчеркнул, что, по его мнению, квартира в центре Петербурга не может стоить 3-4 миллиона рублей.