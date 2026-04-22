Наказание за незаконные перепланировки квартир ужесточат в Петербурге. Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург». По словам Бельского, проблема незаконных перепланировок в апартаментах существует уже длительное время. Он отметил, что владельцы часто превращают расселенные коммунальные квартиры в апартаменты, делая перепланировки, которые создают дополнительную нагрузку на соседей.

- Не рекомендуется покупать такое жилье по низкой цене. Владельцы апартаментов зачастую приобретают их в долевую собственность, не зная, с какими проблемами им придется столкнуться в будущем, - отметил Бельский.

Председатель также ЗакСа сообщил, что для решения проблемы планируется введение значительных штрафов. Основные нарушения, по его словам, происходят в Центральном районе города.

Бельский также подчеркнул, что, по его мнению, квартира в центре Петербурга не может стоить 3-4 миллиона рублей.