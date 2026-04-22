Снег пошел в Ленобласти вечером 22 апреля. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. По словам специалиста, в регионе заметили снег с дождем. К слову, в Петербурге погода также испортилась. В городе поднялся сильный ветер. В связи с ухудшением погоды в Северной столице временно закрывали парки и сады.

- 23 апреля в Петербурге будет прохладно: днем температура не поднимется выше +6 градусов, осадков не ожидается, - рассказали синоптик. 24 апреля в Петербурге температура поднимется примерно до +8 градусов, возможен дождь.

В субботу прогнозируют снег с дождем и температуру около +6 градусов.

Напомним, ранее сады и парки Петербурга закроют в ночь на 23 апреля из-за сильного ветра и снега. Дворники будут следить, чтобы дороги не покрылись гололедом. По информации МЧС, в ночь на 23 апреля ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.