Электрички временно приостановили движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Дерево упало на контактные сети на станции Мельничный Ручей в Ленобласти. Инцидент произошел вечером 22 апреля. Дерево повалил сильный ветер. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- В связи с этим задерживается движение ряда пригородных поездов. Октябрьская железная дорога предпринимает все необходимые меры для скорейшего восстановления работы контактной сети, - рассказали в пресс-службе ОЖД.

Для получения актуальной информации о движении поездов можно воспользоваться следующими способами: мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сайт ОАО «РЖД», круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России).

Напомним, ранее в Петербурге объявили штурмовое предупреждение. Дорожникам поручили контролировать состояние проезжей части и тротуаров, не допускать гололеда.