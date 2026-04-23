Мужчину осудят за убийство автослесаря из охотничьего ружья в гараже в Ленобласти

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Он предстанет перед судом за последствия жестокой расправы, которую он устроил перед Новым годом во Всеволожском районе. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

- По данным следствия, 21 декабря 2025 года фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения в гараже в деревне Лесколово. Там между ним и потерпевшим - 63-летним автослесарем - произошел конфликт, в результате которого он выстрелил ему в живот из гладкоствольного охотничьего ружья, - рассказали в ведомстве.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Тогда подозреваемого задержали, а спустя несколько месяцев следователи собрали достаточное количество доказательств его вины. Жителю Всеволожского района грозит до 15 лет лишения свободы, скоро он предстанет перед судом.