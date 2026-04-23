Председатель ЗакСа Петербурга исключил необходимость закупки VPN для депутатов

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент не собирается покупать VPN-сервисы. Причина простая - нет технической потребности.

При этом он подчеркнул, что на самом деле VPN - это инструмент для защищенного взаимодействия между подразделениями в некоторых сферах. Его используют в банках и органах исполнительной власти для работы специальных программ.

- Некоторые программные решения просто не могут работать без VPN, - пояснил Бельский в эфире своей программы на телеканале «Санкт-Петербург».

Он также опроверг слухи о том, что чиновники закупают VPN, чтобы обходить блокировки и заходить в запрещенные приложения. В Законодательном собрании таких программ нет, поэтому и потребности в покупке данного инструмента у парламента нет.