Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2026 7:44

Председатель ЗакСа Петербурга исключил необходимость закупки VPN для депутатов

Бельский опроверг слухи о том, что чиновники закупают VPN для обхода блокировок
Ангелина ЛЕБЕДЕВА
Причина простая - нет технической потребности.

Причина простая - нет технической потребности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что городской парламент не собирается покупать VPN-сервисы. Причина простая - нет технической потребности.

При этом он подчеркнул, что на самом деле VPN - это инструмент для защищенного взаимодействия между подразделениями в некоторых сферах. Его используют в банках и органах исполнительной власти для работы специальных программ.

- Некоторые программные решения просто не могут работать без VPN, - пояснил Бельский в эфире своей программы на телеканале «Санкт-Петербург».

Он также опроверг слухи о том, что чиновники закупают VPN, чтобы обходить блокировки и заходить в запрещенные приложения. В Законодательном собрании таких программ нет, поэтому и потребности в покупке данного инструмента у парламента нет.