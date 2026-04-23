В самом центре Петербурга, на одной из наиболее оживленных улиц города, заметили опасного мотоциклиста. Одной рукой он держался за руль, а другой – придерживал ребенка за спиной. Шокированные горожане сняли «каскадеров» на Невском проспекте на видео, которое уже разлетелось по соцсетям.
Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал «Дорожный инспектор», ребенок дошкольного возраста. Он сидит позади взрослого мужчины, спина к спине, но явно в любой момент может упасть. От трагедии его спасает лишь заботливая поддержка одной рукой водителя. Судя по позе, тому явно неудобно так выгибаться.
- Ребенку шлем пожалел, а свою голову защитил. Было бы что внутри нее беречь, - отмечают комментаторы.
Пока неизвестно, кто является горе-отцом. Это предстоит выяснить полицейским. Далее мужчине придется отвечать за свое воспитание перед законом.