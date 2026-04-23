НовостиПроисшествия23 апреля 2026 8:42

Мотоциклист вез ребенка по Невскому проспекту, держа его одной рукойвидео

Безответственный родитель даже не нашел шлем для ребенка, хотя свою голову защитил
Регина МАРИНЕЦ
Пока неизвестно, кто является «отцом года».

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В самом центре Петербурга, на одной из наиболее оживленных улиц города, заметили опасного мотоциклиста. Одной рукой он держался за руль, а другой – придерживал ребенка за спиной. Шокированные горожане сняли «каскадеров» на Невском проспекте на видео, которое уже разлетелось по соцсетям.

Судя по кадрам, которые опубликовал telegram-канал «Дорожный инспектор», ребенок дошкольного возраста. Он сидит позади взрослого мужчины, спина к спине, но явно в любой момент может упасть. От трагедии его спасает лишь заботливая поддержка одной рукой водителя. Судя по позе, тому явно неудобно так выгибаться.

Видео: t.me/newsdorin

Мотоциклист мчит по Невскому и держит в одной руке ребенка

- Ребенку шлем пожалел, а свою голову защитил. Было бы что внутри нее беречь, - отмечают комментаторы.

Пока неизвестно, кто является горе-отцом. Это предстоит выяснить полицейским. Далее мужчине придется отвечать за свое воспитание перед законом.