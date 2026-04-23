Петербуржец женился на мигрантке и стал отцом ее ребенка за 30 тысяч рублей

Полиция Калининского района раскрыла схему легализации приезжих через фиктивный брак и бумажное отцовство. По версии следствия, 46-летний житель Красногвардейского района за деньги помог гражданке одной из стран Центральной Азии получить документы.

В 2023 году мужчина за 30 тысяч рублей заключил с 39-летней иностранкой фиктивный брак. Позже у женщины родилась дочь. Тогда петербуржец оформил фиктивное отцовство.

- Это нужно было для того, чтобы подать документы на получение ребенком российского гражданства, - пояснила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается. Также будет рассмотрен вопрос о прекращении гражданства, которое получили незаконным путем.