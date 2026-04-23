Юрист Остапенко: Дурова могут объявить в международный розыск

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров может быть объявлен в международный розыск. Об этом со ссылкой на юриста Ярослава Остапенко сообщает «Абзац». По словам эксперта, следствие может заочно привлечь Дурова в качестве обвиняемого и потребовать заочного ареста.

- Если у Дурова действительно имеется статус подозреваемого, это означает, что уголовное дело возбуждено, однако обвинение ему пока не предъявлено, - отметил юрист. - Его могут объявить в розыск, поставить вопрос о заочном аресте, а в дальнейшем – и о заочном судебном разбирательстве, если будут соблюдены предусмотренные законом условия.

Ранее Павел Дуров опубликовал в своем канале фото документа, которым он вызывается в полицию в качестве подозреваемого. Повестка пришла на петербургский адрес предпринимателя, по которому он жил 20 лет назад.

Ярослав Остапенко отметил, что неявка по повестке не означает, что Дурова автоматически объявят в международный розыск.

- Дополнительно в рамках дела террористической направленности Росфинмониторинг может включить лицо в перечень террористов и экстремистов, что также повлечет за собой определенные правовые последствия, – добавил эксперт.