Психолог Кулько: Гаджеты снижают интерес к чтению у детей

Современные дети растут в цифровой среде. Планшеты и смартфоны для них привычны с рождения. Это меняет их восприятие информации, говорят педагоги и психологи, опрошенные Piter.TV.

Учитель начальных классов из лицея Бердска Светлана Гаврилова отмечает, что нынешние первоклассники уже имеют опыт работы с гаджетами до школы. Экран для них естественная среда, а не инструмент, к которому надо привыкать. Детский психолог Анна Кулько добавляет, что ранний контакт с технологиями формирует быструю реакцию на стимулы, но внимание становится зависимым от внешней динамики.

Из-за этого падает интерес к традиционному чтению. Ученикам сложнее обрабатывать длинные тексты без картинок и интерактива. Мозг привыкает к быстрому вознаграждению: смена кадров, игры, возможность нажать на кнопку. А чтение требует долгой концентрации, которая у многих детей развита слабее.

С другой стороны, интерактив помогает вовлечь ребенка в процесс. Когда он может выбирать, нажимать и влиять на результат, он чувствует контроль. Это снижает страх ошибки и повышает интерес. Но у такого подхода есть оборотная сторона - клиповое мышление. Детям легче воспринимать информацию короткими кусками, но трудно анализировать подряд.

- В клиповым мышлением не надо бороться. Его нужно дополнять развитием устойчивого внимания через правильно составленные задания, - считает психолог Анна Кулько.

В опросе, где участвовали 47 родителей и педагогов, выяснили, что дети чаще всего выбирают видео и анимацию - 80 %. Интерактивные истории и игры набрали по 60 %в. А короткие тексты предпочли только 33 %.

Эксперты подчеркивают: главное не в том, использовать ли интерактив, а в том, как именно его применять. Если за яркой картинкой нет смысла, пользы от такого обучения не будет. Без баланса между визуалом и реальной нагрузкой интерактивный журнал становится просто развлечением.