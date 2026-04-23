Роза Сябитова призналась, сколько раз делала пластические операции

Главная сваха России Роза Сябитова поделилась, сколько раз ей приходилось делать пластические операции. В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда телешоу «Давай поженимся» призналась, что ухаживала за своим телом не только благодаря диетам, сну, занятиям спорта и косметике. В молодости, говорит Сябитова, она несколько раз ложилась под нож хирурга.

- Я делала это уже давно. Причина простая – хотелось как можно дольше оставаться молодой, потому что я все-таки публичная личность. Но теперь буду стареть с тем, что есть, - цитируют телезвезду в издании.

При этом Роза Сябитова не назвала точное количество хирургических вмешательств. По ее словам, сейчас она следит за красотой с помощью кремов, а также пользуется сыворотками и лосьонами. В общем, все как у всех.