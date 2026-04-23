Молодой иностранец ударил ножом женщину у дома в Петербурге

Подозреваемым в нападении оказался 21-летний уроженец Таджикистана.

21 апреля в полицию поступила телефонограмма, после которого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Медики рассказали, что ранним утром у дома 13 на Байконурской улице они забрали 39-летнюю женщину, приезжую из ближнего зарубежья. У нее диагностировали колото-резаное ранение груди, что потребовало срочной госпитализации. В палату она поступила в тяжелом состоянии. Правоохранители стали разбираться в обстоятельствах происшествия и задержали подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Вероятным причастным к нападению стал 21-летний иностранец. Его удалось поймать в тот же день в подъезде дома на Байконурской улице, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что молодой человек из Таджикистана находился в России нелегально. Он проживал в техническом помещении дома. При задержании у подозреваемого обнаружили и изъяли нож.

