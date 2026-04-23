Церемония прощания с основателем «Митьков» Шинкаревым прошла в Петербурге

Владимир Шинкарев скончался от сердечной недостаточности. Фото: Дмитрий Шагин

Прощание с художником и писателем Владимиром Шинкаревым прошло в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. Проводить его пришли родные, друзья и коллеги.

- Последнее пристанище Шинкарева стало Смоленское кладбище, - решили родные и близкие художника.

Шинкарев умер 19 апреля в возрасте 72 лет. Причиной назвали сердечную недостаточность.

Владимир Шинкарев родился в Ленинграде в 1954 году. Окончил геологический факультет ЛГУ, но при этом учился живописи на курсах при училище имени Мухиной и институте имени Репина. С 1975 года участвовал в неофициальных выставках.

Он написал ироничную повесть «Максим и Федор» и знаменитые очерки «Митьки». Именно они стали литературным манифестом одноименной художественной группы. Шинкарев придумал название и образ поведения для художников, которые «никого не хотят победить».

В 1994 году он вступил в петербургский союз художников. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже и даже в лондонском Музее Виктории и Альберта. В этом году в Москве прошла его персональная выставка, которую он назвал «Жизнь удалась».