Мексиканца обязали выплатить 100 тысяч рублей алиментов дочери из Петербурга

Права 11-летней петербурженки полностью восстановили. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

36-летний мужчина из Мексики задолжал 11-летней дочери из Петербурга алименты. По его словам, погасить задолженность ему помешал языковой барьер. Однако от обязанности мужчину это не освободило, на него обратили внимание судебные приставы, чтобы восстановить права юной горожанки. О подробностях рассказали в ГУ ФССП по Петербургу.

- Иностранца пригласили на прием, где он сразу дал понять, что не понимает русского языка и объяснялся исключительно на английском. Тогда сотрудник органа принудительного исполнения довел до до него информацию на английском. После этого гражданин все понял, но требования решения суда не исполнил, - рассказали в ведомстве.

Судебные приставы узнали, что мексиканец жил в Петербурге, официально нигде не работал и дохода у него не было. Но во время разбирательства в Интернете обнаружили его объявления о преподавании мексиканского и английского языков. Из постов стало ясно, что мужчина все-таки неплохо владеет русским.

После этого мексиканцу пересчитали задолженность. Сам он снова пришел на прием в ведомство и принес квитанции, ранее не учтенные. В итоге общая сумма долга по алиментам составила почти 100 тысяч рублей. Когда иностранцу рассказали о найденных объявлениях, он легко перешел на русский язык и позже перевел в пользу дочери требуемую сумму.