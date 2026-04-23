Малышу оказали медицинскую помощь. Фото: «Петербургский метрополитен»/ВК

Утром 23 апреля на станции метро «Чернышевская» внезапно остановили эскалатор. На кнопку нажали из-за происшествия, в центре которого оказался маленький мальчик. Он и его мама зашли на эскалатор, после чего малыш присел на ступеньки и его пальцы попали между ними. Десятки пассажиров стали свидетелями того, как ребенок зарыдал от боли и на место вызвали медиков. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

- Никогда не позволяйте детям сидеть или играть на ступенях эскалатора, всегда крепко держите их за руки, а также напоминайте об основных правилах безопасности в подземке, - призвали в метро.

Видео: «Петербургский метрополитен»/ВК Появилось видео, как мальчику зажало пальцы руки на эскалаторе на «Чернышевской»

Судя по опубликованным кадрам, мальчик был не один, его сопровождала мама. Когда он сидел на ступеньках эскалатора, она смотрела в телефон. На происшествие на «Чернышевской» обратили внимание следователи, начав проверку всех причин и обстоятельств случившегося.