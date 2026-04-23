Петербуржец стрелял по птицам из арбалета и разбил окно в детсаду

В суде арбалетчик полностью признал вину и раскаялся. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фрунзенский районный суд привлек к ответственности петербуржца за мелкое хулиганство – он разбил окно в детском саду выстрелом из арбалета. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

21 апреля мужчина сидел в своей квартире на Дунайском проспекте и стрелял по птицам. Он сделал минимум четыре выстрела. Так вышло, что живет «охотник» напротив детского сада, поэтому и целился в ту сторону. Одна из стрел попала в окно на втором этаже и разбила стеклопакет.

- В суде арбалетчик полностью признал вину и раскаялся. Он объяснил, что купил оружие за день до инцидента, чтобы отпугивать птиц. По словам мужчины, пернатые вьют гнезда прямо под его окном, шумят и мусорят, - уточняется в сообщении.

При этом подсудимый знал, что напротив его дома находится детский сад. Туда раньше ходил его собственный ребенок. Мужчина пообещал, что сам починит разбитое стекло, так как работает в строительной сфере. Суд не стал его жалеть. Стрелку назначили административный арест на 14 суток.