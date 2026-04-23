Главный корпус Апраксина двора выставили на аукцион за 16 млн рублей

Российский аукционный дом 21 апреля начал принимать заявки на аренду помещений в первом корпусе Апраксина двора на Садовой улице. Всего на торги выставили 14 лотов. Их общая площадь составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Начальная стоимость всех объектов вместе - 16,3 млн рублей.

- Заявки принимают до 8 июня, а сам аукцион назначили на 11 июня. В документах указано, что цена каждого лота - это годовая арендная плата. Договор заключат на три года, - следует из описания лота.

Самый дорогой лот - офисное помещение площадью больше 720 кв.м. Его стартовая цена - почти 9,5 млн рублей в год. Аренда одного квадратного метра обойдется в 13,5 тысячи рублей. Окна этого помещения выходят на Садовую улицу. Остальные лоты - это цокольные и подвальные помещения. Там ставки ниже. Например, подвал без окон площадью 48 кв.м сдают за 6091 рубль за «квадрат» в год.

Первый корпус выходит фасадом на Садовую и частично на улицу Ломоносова. По данным КГИОПа, это самый протяженный объект всего Апраксина двора.