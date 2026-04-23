Самокатчика оштрафовали на 700 тысяч рублей за сбитого школьника в Петербурге

Петроградский районный суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Мужчина на электросамокате сбил мальчика, который выходил из школы. После этого водитель обматерил пострадавшего и скрылся.

Инцидент произошел 12 марта прошлого года. Водитель ехал на арендном самокате по тротуару у дома на улице Новоладожской. Он нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для пешеходов. В результате он сбил ребенка. Мальчику причинили вред здоровью средней тяжести.

- Водитель поднял ребенка, но вместо того, чтобы вызвать скорую или извиниться, нецензурно его обозвал и уехал. В суд он не явился, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд полностью удовлетворил иск. С нарушителя взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 3 тысячи рублей госпошлины.