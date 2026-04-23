НовостиОбщество23 апреля 2026 14:32

Ученый совет СПбГУП выразил недоверие врио ректора Евгению Лубашеву

А Федерация независимых профсоюзов России выставила ему счет на 24,6 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Ученый совет СПбГУП потребовал удалить из вуза врио ректора Евгения Лубашева.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С врио ректора СПбГУП Евгения Лубашева потребовали выплатить 24,6 млн рублей. Именно в такую сумму Федерация независимых профсоюзов России оценила экономический ущерб, причиненный вузу после перестановок в руководстве. Напомним, академика Александра Запесоцкого отстранили от должности ректора во время национализации зданий университета. С тех пор Евгений Лубашев является врио ректора. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе СПбГУП недавно ученый совет вуза выразил недоверие новому руководителю.

- Он незаконно посажен на место посторонним силовым вмешательством. Мы выдвигаем категорическое требование удалить его из вуза, - рассказали в ученом совете.

Кроме того, в вузе создали специальную комиссию, которая оценила докторскую диссертацию Лубашева. По заявлениям профессоров, она не имеет научного значения. Сам Лубашев публично не комментировал это.

Также в СПбГУП уточнили, что суд подтвердил незаконность задержания первого проектора вуза Ларисы Пасешниковой в рамках расследования уголовного дела о хищении более 20 млн рублей госсубсидий Минтруда и Минобрнауки России, выделенных университету.