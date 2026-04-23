Подросток предстанет перед судом за убийство 35-летнего знакомого под Тосно

Подросток предстанет перед судом за убийство взрослого знакомого в Тосненском районе. Мальчику хватило двух ударов кулаками, чтобы лишить оппонента жизни.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка. Его обвиняют в том, что он во время драки ударил мужчину по голове, и тот погиб. Статья - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, - рассказали в пресс-службе СК России по Ленобласти.

Все случилось 5 января этого года у торгового центра в поселке имени Тельмана. У подростка произошел конфликт с 35-летним знакомым. Юноша нанес мужчине не меньше двух ударов кулаком по голове. От полученных травм мужчина упал на асфальт и умер на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Там его рассмотрят по существу.