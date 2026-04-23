Петербуржцам рассказали, какие продукты нужно есть, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывается, для полного счастья, необходимо кушать… овес. Об этом сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета биолог Ирина Лялина в своем интервью NEWS.ru. По ее словам, овсянка, бананы и индейка могут помочь увеличить уровень серотонина - гормона счастья.

- Для повышения уровня этого гормона также рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (например, рыбу, льняное семя и грецкие орехи) и витаминами группы B (зелёные листовые овощи, цельнозерновые продукты). Кроме того, важен прием магния для регуляции настроения и снижения тревожности, - рассказала биолог.

К слову, регулярные физические нагрузки также снижают уровень кортизола и улучшают качество сна. Занятия спортом помогают повысить самооценку, отвлечься от негативных мыслей и сосредоточиться на настоящем моменте.