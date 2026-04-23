Катя Лель рассказала, что ее дочь страдает после загадочного исчезновения отца

Катя Лель верит, что ее бывший муж найдется. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель призналась, что ее 17-летняя дочь страдает из-за ситуации с ее отцом – бывшим мужем артистки. Коммерсант Игорь Кузнецов пропал в апреле 2025 года. Мужчина исчез, находясь на юге Франции. О его местонахождении ничего не известно уже больше года. По словам Кати Лель их совместная с Кузнецовым дочь тяжело переживает загадочное исчезновение отца. Об этом артистка рассказала изданию «Абзац».

- Моя дочь достаточно сильна духом. Она каждый раз меня спрашивает: «Мам, как ты думаешь, где папа?» Я говорю: «Мы обязательно дождемся, что папа вернется. Пусть все будет хорошо. С божьим благополучием и благословением. Да будет так», – сказала певица, общаясь с журналистами на церемонии вручения премии Fashion People Awards.

Лель отметила, что верит в благополучный исход и в то, что ее бывший муж жив. По словам певицы, он может проходить важное духовное испытание и скоро его жизнь изменится к лучшему.