Житель Гатчины до смерти забил жену и теперь предстанет перед судом

Пьяный мужчина во время ссоры избил свою жену. От полученных травм та скончалась на месте, а сам неадекват в скором времени ответит за свою несдержанную агрессию перед судом.

Трагедия случилась 9 февраля в деревне Шпаньково Гатчинского района. Пьяный обвиняемый сильно поссорился с супругой из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина схватил твердый тупой предмет и нанес им супруге не менее 12 ударов по голове. Женщина получила тяжелые травмы и умерла до приезда врачей.

- Завершено расследование уголовного дела. 50-летнего мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти, - пояснили в пресс-службе СК России по Ленобласти.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.