Центр Петербурга встал в огромную пробку из-за перекрытия Троицкого моста

В центре Петербурга образовались серьезные заторы вечером 23 апреля. По информации «Яндекс.Карт», пробки возникли на нескольких ключевых магистралях города. По данным сервиса, затруднено движение на Дворцовой набережной, Троицком и Дворцовом мостах, а также на Каменноостровском и Невском проспектах. Досталось и Садовой улице.

- Движение по Троицкому мосту полностью перекрыто, - сообщили автомобилисты в чате Яндекс.Карт.

По словам пользователей, петербуржцы уже более часа стоят в пробке на набережной в ожидании возможности проехать.

- Проверка машин и паспортов, как на границе, - делятся водители, застрявшие на Троицком мосту. К слову, набережная Лебяжьей канавки, а также набережная реки Мойки тоже стоит. На Дворцовом мосту также затруднено движение из-за ДТП. Кроме этого, окрасилась и в бордовые цвета набережная Макарова.