Картофель в Петербурге подешевел из-за хорошего урожая и роста импорта

Картофель в России подешевел. Но почему?

Картошка в апреле упала в цене вслед за огурцами. Народный для россиян овощ стал дешевле из-за импорта из других стран и хорошего урожая в самой России. Об этом заявил в интервью URA.RU исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По словам эксперта, в 2025 году на свет в России произвели примерно 8,5 млн тонн картошки. Красильников говорит, что это почти рекордный объем.

- Хороший урожай демонстрирует и Европа. Египет, который обычно поставлял свою продукцию именно в ЕС, в связи с этим нарастил экспорт и в Россию. Объем отгрузок увеличили и китайцы. Еще один фактор – крупные торговые сети в России до конца июня закупают ранний картофель из других стран в связи с тем, что качество нашего к весне ухудшается. Это тоже влияет на итоговое формирование цены, - цитируют Алексея Красильникова в информагентстве.

Ранее в «Руспродсоюзе» сообщали, что картошка потеряла в стоимости около 33 процентов в годовом выражении. Среди всех продуктов это рекордное падение в цене по стране.