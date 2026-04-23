Итальянский певец Аль Бано выбрал Петербург городом мечты для жизни в России

Известный итальянский певец Аль Бано (настоящее имя - Альбано Карризи) в интервью ТАСС признался, что из всех городов России для жизни выбрал бы Санкт-Петербург. Сейчас 81-летний артист находится во Владивостоке, где 23 апреля выступит с концертом на сцене «Фетисов-арены». Однако в своих предпочтениях Аль Бано остановился на культурной столице России - Санкт-Петербурге.

- Я хотел бы жить в Санкт-Петербурге, - ответил певец на вопрос журналиста ТАСС.

К слову, мировую популярность Аль Бано обрел еще в 1980-х годах благодаря таким хитам, как Felicità, Sharazan, Sempre sempre и Ci sarà. Эти песни стали символами итальянской эстрады и полюбились слушателям по всему миру, в том числе и в России.

