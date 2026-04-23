Природоохранного прокурора Ленобласти арестовали за взятки суммой в 6 млн рублей

Зобова обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями. Фото: t.me/moscowcourts

Московский суд отправил в СИЗО природоохранного прокурора Ленобласти Артема Зобова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Прокурора обвиняют в превышении полномочий и получении взяток в особо крупном размере на сумму более 6 миллионов рублей.

- Зобов получал взятки за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области и обещал не проводить проверки и не привлекать взяткодателей к ответственности, - рассказали в пресс-службе ведомства. Как заверили в СКР, это нанесло серьезный ущерб госинтересам в сфере охраны окружающей среды и привело к значительным убыткам для Минобороны России.

Сотрудники ФСБ провели обыск в Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре и задержали Зобова 22 апреля после того, как он подал рапорт о выходе на пенсию. Хамовнический районный суд избрал меру пресечения – экс-прокурор проведет в СИЗО до 21 июня.